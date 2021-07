F1, PL2: Mercedes davanti a Verstappen, peggiorano le Ferrari

Le Mercedes hanno dominato le seconde prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior tempo con il crono di 1:17:012, 27 millesimi meglio del compagno di scuderia e campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Le due Frecce Nere hanno anche evidenziato un ottimo long run, nettamente superiore rispetto a quello dei rivali.

Il pilota della Red Bull Max Verstappen è rimasto alle spalle delle due monoposto della scuderia tedesca: il leader del Mondiale non ha forzato la sua power unit, salvata dopo il brutto incidente di Silverstone, ma in generale non si è sentito mai a posto con il set-up della sua vettura. “Ho grande sottosterzo”, le sue parole via radio.

Dopo un buon mattino, non sono riuscite a brillare le Ferrari nella simulazione di qualifica con le gomme soft. Charles Leclerc non è andato oltre l’undicesima posizione, mentre Carlos Sainz è dodicesimo. Bene invece il passo gara.

I tempi

1 V. Bottas Mercedes 1’17″012

2 L. Hamilton Mercedes 1’17″039

3 M. Verstappen Red Bull 1’17″310

4 E. Ocon Alpine 1’17″759

5 S. Perez Red Bull 1’17″824

6 P. Gasly AlphaTauri 1’18″113

7 F. Alonso Alpine 1’18″169

8 S. Vettel Aston Martin 1’18″228

9 L. Norris McLaren 1’18″313

10 L. Stroll Aston Martin 1’18″320

11 C. Leclerc Ferrari 1’18″370

12 C. Sainz Ferrari 1’18″441

13 D. Ricciardo McLaren 1’18″737

14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’19″277

15 G. Russell Williams 1’19″292

16 N. Latifi Williams 1’19″479

17 M. Schumacher Haas 1’19″817

18 A. Giovinazz Alfa Romeo 1’20″186

19 N. Mazepin Haas 1’21″881

20 Y. Tsunoda AlphaTauri

OMNISPORT | 30-07-2021 16:10