Gp Ungheria: Verstappen-Hamilton prometton scintille, Ferrari outsider

Forse la gara più attesa della stagione, finora. Il Gran Premio di Ungheria che comincia oggi sulla mitica pista dell’Hungaroring a Busapest sarà gioco forza un happening di questo Mondiale di Formula 1 2021. Vuoi perchè sia semplicemente l’ultima prova prima della, meritata, sosta estiva. Vuoi soprattutto perchè, rimetterà di fronte, uno contro l’altro, Max Verstappen e Lewis Hamilton dopo l’oramai famigerato crush Copse, l’incidente di Silverstone che ha visto i duellanti protagonisti e le cui scorie sono ancora tangibili, nei fatti e nelle parole. Spera di inserirsi nelle pieghe della disfida, la Ferrari che su una pista a basso carico spera di dire la sua, forse anche per la vittoria.

Gp Ungheria: Verstappen e Hamilton ai ferri corti

Il Gran Premio di Silverstone di Formula 1 di due settimane fa ha definitivamente acceso, infuocato, la rivalità tra Hamilton e Verstappen. Lo scontro alla prima curva con l’inglese che ha mandato a muro l’olandese ha fatto parlare per tutte queste due settimane. Strascichi evidenti importanti, sia sulla classifica mondiale con Hamilton, poi vincitore in casa, che col 25-0 ha riavvicinato la vetta del Mondiale piloti, ma soprattutto nei rapporti tra i duellanti e tra le scuderie, come emerso nelle parole della conferenza del giovedì. Insomma da ora in poi l’ascia di guerra è stata disotterrata. Ne vedremo delle belle, chissà se già a Budapest. Gli esperti di Libero Gioco per il week end ungherese continuano a dare il campione del mondo in carica Hamilton quotato a 2,50 sfavorito rispetto a Verstappen è dato a 1,85.

Formula 1: in Ungheria la Ferrari ci crede

Leclerc è andato davvero vicino alla vittoria, a Silverstone, come mai era successo in queste ultime due stagioni alla Ferrari. I progressi ci sono, la fortuna è invece altalenante come le prestazioni della rossa di Maranello che in Ungheria cerca il week end perfetto. Sulla stregua di quanto visto a Monaco, con una pista a basso carico, Sainz e Leclerc hanno tutte le carte per fare bene, ma meglio non illudersi del tutto, almeno in ottica successo. Il podio però potrebbe essere alla portata. La vittoria di Leclerc è data a 15,00, addirittura, molto meno fiducia dagli esperti di Libero Gioco a Sainz quotato a 30,00.

Gp Ungheria: Bottas e Perez cercano gloria e se stessi

Ridimensionati nelle ultime gare, tra errori e scarsa velocità. Sempre più spettatori Sergio Perez e Valtteri Bottas proveranno sulla pista dell’Hungaroring a tornare almeno in lizza per il podio visto cosa hanno tra le mani, cioè le due migliori monoposto. Anche qui gli esperti di Libero Gioco sono d’accordo nel ridimensionare il finlandese e il messicano dando loro la stessa quota di Leclerc, 15. Tra gli altri da notare anche la poca fiducia in Norris dato a 30,00, mentre se proprio volete giocarvi Alonso neo 40enne, beh la quota è interessante quanto improbabile, 250,00.

SPORTEVAI | 30-07-2021 08:00