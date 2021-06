F1, in Stiria show di Verstappen. Impresa della Ferrari di Leclerc

Red Bull profeta in patria. L’ottava prova del Mondiale 2021 di Formula 1, il Gp di Stiria sul circuito di Spielberg, è stata dominata da Max Verstappen, che sembra sempre più padrone della stagione.

Il pilota olandese, partito dalla pole, la seconda consecutiva dopo quella del Gp di Francia, ha vinto esattamente come era capitato sette giorni fa a Le Castellet, ma non con un sorpasso da maestro su Lewis Hamilton, bensì guidando la corsa dal primo all’ultimo giro e rifilando distacchi abissali alla concorrenza, compreso lo stesso pilota inglese, che si è dovuto arrendere a chiudere al secondo posto distanziato di oltre 30”.

Ora Verstappen, capace di fare subito il vuoto e giunto alla quarta vittoria stagionale contro le due di Hamilton, guida il Mondiale con 19 punti di margine sull’inglese. Terza la Mercedes di Valtteri Bottas, quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez, staccato di quasi 50” dal compagno di squadra.

Per il resto del mondo ci sono state solo le briciole, ma in Stiria la miglior scuderia delle altre è stata la Ferrari. Dopo una qualifica sottotono, la peggiore della stagione, con Charles Leclerc 7° e Carlos Sainz addirittura 12°, le Rosse si sono trasformate in gara, legittimando quindi la scelta del box di mettere più carico aerodinamico il sabato per evitare il degrado delle gomme che aveva condizionato il passo gara nei primi tre mesi di stagione e in particolare in Francia.

Così alle spalle della McLaren di Lando Norris, quinto, ma partito dalla terza posizione, ci sono proprio le due Ferrari, quella di Carlos Sainz, sesto, davanti a Charles Leclerc, settimo.

Prova maiuscola tanto per lo spagnolo quanto per il monegasco, anche alla luce del contatto con Gasly al primo giro, poi ritirato, che ha costretto Charles a ripiegare ai box per sostituire l’ala anteriore con conseguente ripartenza dall’ultimo posto.

Grazie a un passo strepitoso nell’ultima parte di gara Leclerc ha messo in fila una lunga serie di sorpassi, non riuscendo però a sopravanzare il compagno di squadra.

A punti anche l’Alpine di Fernando Alonso e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda oltre all’Aston Martin di Lance Stroll, ottavo. Male invece il compagno di squadra Sebastian Vettel, solo 12°.

I primi 10 classificati:

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Mercedes) + 35″743

3 Valtteri Bottas (Mercedes) + 46″907

4 Sergio Perez (Red Bull) + 47″434

5 Lando Norris (McLaren) + 1 giro

6 Carlos Sainz (Ferrari) + 1 giro

7 Charles Leclerc (Ferrari) + 1 giro

8 Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro

9 Fernando Alonso (Alpine) + 1 giro

10 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) + 1 giro



OMNISPORT | 27-06-2021 16:28