F1, GP Ungheria: Norris distrugge il trofeo di Verstappen, battuta tagliente alla McLaren

La terribile e imbarazzante distruzione del trofeo ad opera del pilota Lando Norris, la rispostina di Verstappen e il valore immenso dell'oggetto

25-07-2023 14:54

Forse si è scritto (e commentato) più dell’assurda rottura del trofeo ad opera di un imbarazzante Lando Norris, che di quel che il Gp di Ungheria ci ha indicato. Per quanti si fossero persi questa scena epica, a fine gara sul podio il pilota ha tentato di aprire la bottiglia per festeggiare alla consueta maniera sbattendo il collo contro il podio.

Da questa trovata, la caduta della coppa di Max Verstappen, un esempio di pregio del valore pari a circa 40mila euro.

Verstappen replica e lancia una frecciatina alla McLaren

La diatriba e lo scambio di frecciatina è proseguito, tra i due piloti al centro di una scena che è parsa quasi ridicola per l’assurdità dello spettacolo e della situazione provocata da Norris.

Quando è stato chiesto al pilota della McLaren cosa fosse successo, il pilota ha affermato scherzando:

“Non mi interessa se ho rotto la coppa, è quella di Max. La mia è in perfetta forma. Non l’ho fatto apposta, è come festeggio. È stato Max a mettere la coppa al posto sbagliato, la colpa è sua“.

Poco dopo il microfono è passato al campione del mondo, che ha sentito le parole del suo amico e ha risposto:

“Hai detto che è colpa mia? Io ti do un cartellino rosso. Andrò da Zak che a quanto pare ha dei soldi che avanzano per il personale, così me lo farò aggiustare”.

Ironia a tinte forti, allegre rispetto al buoi pesto in cui versa la Ferrari che qui più che altrove ha mostrato i suoi limiti. E anche una incomprensibile ostinazione.

Il trofeo in frantumi

Il tutto mentre la carriera di Verstappen, l’olandese folle capace di ogni prodezza, fa un salto di qualità ulteriore: 44 vittorie in carriera per l’olandese 25enne, la nona stagionale messa a referto in Ungheria.

Il trofeo dal valore impressionante, un bigliettino da visita notevole distrutto, frantumato da uno sconcertato Lando Norris, protagonista suo malgrado di un quadro davvero esilarante. Ma anche estremamente irritante.

La magnum e il trofeo: una storia triste

Il pilota della McLaren, che è riuscito a infilarsi tra l’olandese e Sergio Perez quasi miracolosamente, non ripete l’exploit.

Bene arrivare secondo, sulla scia del campione ma i miracoli non si ripetono e lo scivolone si consuma nello stupore collettivo, in diretta televisiva.

Verstappen e Perez si inondano a vicenda, Norris prova ad aprire il bottiglione a modo suo. E finisce per distruggere il magnifico oggetto, emblema di questo GP di Ungheria.

Il pregiato pezzo unico distrutto

Per comprendere, però, l’entità del danno e anche la leggerezza eccessiva rispetto all’oggetto in questione vediamo quanto vale e quanto tempo si è impiegato per prepararlo.

Dietro quell’urna in ceramica completamente lavorata a mano, come spiegato dall’Ceo di Herendi Porcelanmanufaktura Zrt (l’azienda manifatturiera ungherese che ha realizzato i trofei per il GP d’Ungheria), c’è stato infatti un lavoro durato quasi sei mesi che ha coinvolto più di 30 artigiani.

Il giornalista Sándor Mészáros, sui social, ha rivelato che il trofeo è costata circa 15 milioni di fiorini ungheresi (40mila euro) e quindi con un valore economico di molto superiore a quella cifra qualora fosse messo in vendita.

La stessa azienda manifatturiera ha infatti annunciato che ci si è già messi in moto per costruire un nuovo trofeo da consegnare all’olandese, al netto di quanto verserebbe la McLaren, chiamata in causa da Verstappen.

Ovviamente non lo potrà avere subito, ma non dovrà attendere nemmeno sei mesi. La Herend Porcelain Manufactory infatti mette da parte un duplicato dei trofei del Gran Premio sulla base del quale potrà preparane una copia in alcune settimane.

