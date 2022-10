23-10-2022 22:48

Max Verstappen vince il gp degli Usa davanti ad Hamilton. Ritiro invece per la Ferrari di Sainz al primo giro, Leclerc termina la gara al terzo posto dopo un’ottima rimonta. Red Bull trionfa nella classifica costruttori.

Partenza, subito ritiro per la Ferrari di Sainz

Subito un colpo di scena al via: Verstappen brucia Sainz e conquista il primo posto. Pochi secondi dopo, doppia beffa per il pilota della Ferrari partito in pole, con la Mercedes di Russell che lo urta. Testacoda per la monoposto dello spagnolo, che a causa di una foratura alla gomma è costretto anche al ritiro. L’inglese viene punito con 5″ da scontare.

Ferrari, rimonta di Leclerc

Leclerc, partito 12esimo, col passare del tempo recupera posizioni. Gli altri si fermano, subentra la Safety Car per un testacoda di Bottas in curva 19. Il monegasco ne approfitta per cambiare le gomme in un momento favorevole e rientra ai box, rientrando quarto. La gara si interrompe nuovamente per un incidente spettacolare di Stroll, con la macchina che si impenna. Fortunatamente nulla di grave.

Leclerc dimostra tutto il suo talento con un sorpasso bellissimo e aggressivo su Perez a metà gara, prendendosi il terzo posto. Colpo di scena al 35esimo giro: errore al pit stop per Verstappen, Hamilton e Leclerc ne approfittano e lo superano. L’olandese in pista lotta però con il monegasco e il duello viene vinto dal pilota Red Bull. Sorride l’otto volte campione del mondo.

F1, gp Usa: trionfo di super Verstappen

Verstappen però ricorda a tutti che è il campione del mondo e col passare dei giri recupera il margine di distanza con Hamilton, distaccando Leclerc. Il pilota olandese si porta sotto al secondo e sfruttando il drs supera Hamilton, andando così a vincere anche questo gp. Delusione per il sette volte campione del mondo che ha accarezzato il trionfo, terza la Ferrari. Per Verstappen record di trionfi stagionali (13) come Schumacher e Vettel.

F1, gp Usa: l’ordine di arrivo

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+5.023 2

3 Charles LECLERC Ferrari+7.501 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.293 2

5 George RUSSELL Mercedes+44.815 3

6 Lando NORRIS McLaren+53.785 2

7 Fernando ALONSO Alpine+55.078 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+65.354 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+65.834 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+70.919 2

11 Esteban OCON Alpine+72.875 2

12 Alexander ALBON Williams+75.057 2

13GuanyuZHOU a.Romeo+76.164 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+81.763 2

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+84.490 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+90.487 2

17 Nicholas LATIFI Williams+103.588 2

18 Lance STROLL Aston Martin– 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

20 Carlos SAINZ Ferrari– 1