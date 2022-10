19-10-2022 12:40

Sono giorni di tensione, ma soprattutto di attesa, nel mai tranquillo mondo della Formula 1. Da una parte il Mondiale 2022 che sta per andare in archivio nel segno del secondo sigillo di Max Verstappen, capace nella seconda parte della stagione di avere facilmente ragione di una Ferrari scopertasi alle prese con troppi problemi di “crescita” dopo tanti anni passati lontani dal vertice, dall’altro la sentenza sul mancato rispetto da parte della Red Bull delle regole sul Budget Cap, già accertato dalla Federazione internazionale.

F1, la Red Bull e la violazione del Budget Cap: la posizione di Ferrari e Mercedes

Il punto di partenza è proprio questo, ma il resto del romanzo è un cumulo di pagine bianche che dovranno essere riempite dalla sentenza del Cost Cap Adjutication Panel, che dovrebbe esprimersi entro un mese dall’accertamento delle violazioni effettuate dal team di Milton Keynes, datato 11 ottobre. L’intera disciplina regina del motorsport chiede certezze al termine di due campionati che sono stati inevitabilmente condizionati dall’infrazione, sebbene né la Ferrari, né la Mercedes, i due team più interessati dai fatti, si facciano illusioni su possibili sanzioni retroattive in grado di riscrivere le classifiche, anche alla luce del fatto che l’infrazione è già stata giudicata “minore”, in quanto nell’ordine del 5% in più rispetto al quanto consentito, ovvero circa 7 milioni sui 147 milioni di euro di spesa, limite massimo per il 2021.

Caso Budget Cap, la possibilità del patteggiamento

Anzi, in fondo tanto dalle parti di Maranello che da quelle di Brackley più che la riassegnazione dei titoli sarebbero gradite sanzioni che si ripercuotano sul futuro, ovvero una limitazione sui limiti di spesa per la prossima stagione o magari sulle ore a disposizione per lo sviluppo della macchina in galleria del vento. Resta in piedi anche l’ipotesi che la Red Bull opti per quella sorta di patteggiamento con la Fia che potrebbe assicurarle una pena mite, anche se al momento l’ipotesi non viene presa in considerazione, come confermato dalla stizzita reazione avuta da Chris Horner dopo aver incassato la dichiarazione di colpevolezza per il proprio team. La rabbia all’interno del Circus è comunque tanta, come confermato dalla stizzita reazione avuta dalla McLaren, team sulla carta coinvolto solo marginalmente, che in una lettera alla FIA ha sottolineato come violare le regole finanziarie vada punito in quanto con vere e proprie sanzioni sportive e non solo con una multa.

Red Bull-Budget Cap, la violazione potrebbe riguardare l’ingaggio di Newey: gli scenari

Per il momento si può quindi solo attendere, anche se alcune indiscrezioni riportate da ‘Auto Motor und Sport’ lo sforamento della Red Bull sarebbe legato all’ingaggio di Adrian Newey. In sostanza lo stipendio dello storico ingegnere artefice dei successi della Red Bull e di Verstappen non sarebbe stato inserito dalla Red Bull tra le spese destinate a rientrare nel Budget Cap grazie a un’oculata strategia finanziaria del team che avrebbe fatto passare il salario di Newey a una società di consulenza di sua proprietà, la RSL (Racing Services Limited).

Se così fosse davvero la Red Bull potrebbe provare a dimostrare la propria innocenza, ma dall’altra parte Ferrari e Mercedes non starebbero certo a guardare, trattandosi di fatto della figura centrale del team non a livello di strategie settimanali al muretto, ma per quanto riguarda il disegno delle monoposto e gli aggiornamenti che hanno fatto la differenza durante la stagione, a partire da quello seguito alle nuove regole sul porpoising che dall’estate in avanti hanno fatto cambiare passo alla Red Bull scavando il solco rispetto alla Ferrari dopo una prima parte di stagione molto equilibrata.