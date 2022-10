17-10-2022 11:55

Mancano solo quattro appuntamenti per concludere il Mondiale di F1. La storia è stata già scritta con Max Verstappen Campione del Mondo (per la seconda volta) e Red Bull miglior scuderia. E dire che, ad inizio stagione, la situazione era ben diversa.

F1, l’avvio stellare della Ferrari offuscato dal dominio Red Bull

I numeri non mentono mai. Su 18 gare disputate, la Red Bull ne ha vinte 14. L’ultimo squillo della Rossa risale al Gran Premio d’Austria dello scorso 10 luglio. Successivamente, anche a causa di nuovi regolamenti sul porpoising (con conseguenti problematiche legati all’usura delle gomme sulla F1-75) e, forse, anche per la questione Budget Cup, il Cavallino è sparito.

Il dominio della Red Bull è stato impressionante con Max Verstappen che si è tenuto tutti alle spalle, festeggiando il titolo di Campione del Mondo a Sukuza in maniera perentoria. Un peccato per la Ferrari che, ad inizio campionato, era sicuramente in grado di duellare, alla pari, con la Red Bull.

F1, Wolff non ha dubbi: la F1-75 era la miglior macchina.

Il crollo della Ferrari è stato evidente. Dopo la pausa estiva, Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono persi per strada. Eppure, tra gli addetti ai lavori, la F1-75 era la monoposto migliore ad inizio anno.

Non ha dubbi in proposito Toto Wolff, Team Principal della Mercedes: “La F1-75 secondo me era la macchina più veloce fino alla pausa estiva, ma non è stata in grado di tradurre questo vantaggio in punti”, le sue chiare parole a Channel 4.

Ferrari, un finale di stagione da applausi per l’orgoglio

In attesa di novità sul fronte Budget Cup, la Ferrari è chiamata ad onorare al meglio questo finale di stagione. In calendario ci sono ancora quattro appuntamenti (Austin, Città del Messico, San Paolo e Abu Dhabi). Doveroso provare a vincere più gare possibili per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con il morale più alto.

Max Verstappen non sembra in vena di regali. Il due volte Campione del Mondo (17° pilota a riuscire a vincere più di un titolo) vuole continuare a dominare. Ha già vinto 12 GP in questa stagione ma non è ancora sazio. Vuole incrementare i suoi numeri, così da continuare la sua lunga rincorsa ai record più leggendari della Formula 1.