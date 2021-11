F1, Gran Premio del Brasile in diretta live

GIRO 15. Hamilton in scia di Perez, tutto pronto per lo scontro tra Mercedes e Red Bull.18:25

GIRO 13. Ancora non c'é l'ok per ripartire, Hamilton che ringhia alle spalle di Perez.18:22

GIRO 12. Ancora detriti in pista, virtual safety car ora per permettere di ripulire nuovamente la pista.18:20

GIRO 11. Hamilton si avvicina a Perez, l'inglese non ha peró ora lo spunto per il sorpasso.18:19

GIRO 10. Vestappen aspetta fino all'ultimo per ripartire, l'olandese e Perez staccano Hamilton, Bottas in difesa su Leclerc.18:18

GIRO 9. Si aspetta per ripartire: grossa occasione per Hamilton di attaccare Perez e avvicinarsi a verstappen.18:16

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio del Brasile!17:58

Verstappen dunque con 21 punti di vantaggio e una possibilitá enorme di mettere una seria ipoteca sul mondiale, serve una prova da alieno per Hamilton, ieri capace di partire ultimo e recuperare fino all quinta posizione.17:43

Bottas parte dunque in pole position, in prima fila con Verstappen, alle sue spalle Sainz e Perez, con Hamilton che partirá decimo, dopo essere partito ultimo nella sprint race ed aver recuperato fino alla quinta posizione ma avendone cinque di penalitá.17:42

Tutto pronto per questa Domenica di Formula 1, Gran Premio del Brasile: dopo la sprint race di ieri, vinta da Bottas con secondo Verstappen, una nuova sfida tra l'olandese e Hamilton, determinante per il mondiale.17:39

PRE GARA

Ci sarà Valtteri Bottas davanti a tutti ma l’attenzione sarà per quei due, Verstappen e Hamilton. Alle ore 18 scatterà il Gran Premio del Brasile quartultima prova del Mondiale di Formula 1. Sono 21 i punti che dividono Max e Lewis in classifica. Questo l’effetto della Sprint Race Qualyfing di ieri che ha delineato anche la griglia di partenza della gara. C’è Bottas in pole con Verstappen in prima fila. Un sorprendete Carlos Sainz con la Ferrari dopo l’exploit di ieri partirà terzo davanti all’altra Red Bull di Perez.

Hamilton dopo la “pole” del venerdì, la squalifica per l’ala del drs e la partenza dal fondo dello schieramento ha compiuto una piccola impresa nella Sprint Race risalendo dall’ultimo al 5° posto ma partirà 10° per un’altra penalizzazione dovuta alla power unit della sua Mercedes. Davanti a lui in terza fila Norris e Leclerc un po’ appannato con l’altra Ferrari, Gasly, Ocon e Vettel.

F1: griglia di partenza del Gran Premio del Brasile

PRIMA FILA



1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

SECONDA FILA

3 Carlos Sainz Jr. (Spa/ Ferrari )

(Spa/ ) 4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Lando Norris (Ing/McLaren)

6 Charles Leclerc (Mon/ Ferrari )

(Mon/ ) QUARTA FILA

7 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

10 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) *

SESTA FILA

11 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

12 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

SETTIMA FILA

13 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

(Alfa Romeo) 14 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

OTTAVA FILA

15 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams)

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

* penalizzato 5 posizioni per sostituzione motore endotermico

Fonte: