F1, Grosjean dall'ospedale: "Senza Halo non sarei qui"

Romain Grosjean è stato protagonista di uno dei più spaventosi incidenti degli ultimi anni in Formula 1: la sua Haas si è infatti schiantata contro un muro e ha preso fuoco dopo essersi spezzata in due nelle primissime fasi del Gran Premio del Bahrain. Il pilota ginevrino è però uscito fortunatamente dalla vettura in fiamme sulle sue gambe. Ricoverato in ospedale, ha quindi voluto tranquillizzare tutti con un breve filmato pubblicato su Instagram a qualche ora dalla grande paura.

“Voglio solo dirvi che sto bene, o per essere più precisi abbastanza bene – ha dichiarato dal letto d’ospedale Grosjean -. Grazie a tutti per i messaggi che mi avete inviato. Devo dire che qualche anno fa ero contrario all’Halo. Ma è un bene che sia stato introdotto, o oggi non sarei qui. Ringrazio anche lo staff medico del circuito e dell’ospedale”.

OMNISPORT | 29-11-2020 23:33