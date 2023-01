F1, Grosjean e il retroscena su Magnussen

11-01-2023 10:20

Kevin Magnussen si appresta a vivere la settima stagione consecutiva con il team Haas. Nel 2023 il danese avrà come compagno di box Nico Hulkenberg, scelto dalla scuderia statunitense per sostituire Mick Schumacher.

Eppure Magnussen è stato a un passo dal congedarsi dalla Formula 1 per passare ad un’altra categoria del motorsport. A rivelarlo è stato il suo storico ex compagno proprio alla Haas Romain Grosjean, in un’intervista rilasciata a Sky “Non credevo che Kevin potesse tornare. Due settimane prima dell’annuncio stava provando la IndyCar a Sebring, abbiamo parlato un po’ e mi diceva come fosse motivato anche con la IMSA, ma anche che gli mancava guidare una monoposto. E incredibilmente dopo una decina di giorni è tornato in Formula 1 con la Haas. Sono contento per lui, se lo merita”.

Il team principal Gunther Steiner ha anticipato come la Haas 2023 sarà più competitiva rispetto alla deludente scorsa stagione. Grosjean “fa il tifo” per Magnussen, ricordando l’ottimo inizio del Mondiale 2022: “Con quella macchina nella prima parte di stagione Kevin ha dimostrato a tutti cosa fosse in grado di fare, poi però le prestazioni sono calate un po’, come succede spesso nel team. Mi auguro che le cose possano cambiare in futuro, che riescano a produrre una buona macchina e poi svilupparla a dovere”.

“Negli ultimi due anni passati insieme avevamo una macchina tutt’altro che veloce, quindi è difficile giudicare un pilota in quelle condizioni. Adesso spero che possa ottenere grandi risultati nella prossima stagione” ha concluso il francese.