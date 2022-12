F1, Grosjean: "La Ferrari sarà protagonista anche nel 2023"

31-12-2022 15:22

Romain Grosjean in un’intervista a Motorsport Magazine ha parlato delle ambizioni Ferrari per il 2023: “Credo che la Ferrari sarà forte nel 2023. Charles ha fatto davvero un ottimo lavoro: ha commesso qualche errore, è vero, ma quelli li fai quando cerchi di recuperare lo svantaggio. Se sei davanti e le cose ti vanno bene, è più facile non commettere errori. Sono quindi molto impressionato dal lavoro che ha svolto Charles e credo che la Ferrari imparerà da quest’anno, penso che nel 2023 sarà tra le protagoniste del Mondiale”.

La stagione 2022 non è andata come previsto: “Dopo le prime tre gare sarebbe stato da pazzi non pensare che la Ferrari sarebbe stata campione del mondo con Charles Leclerc. Invece ha conquistato il secondo posto e solo all’ultimo GP. Credo che la delusione di Charles sia dovuta a questo. Se George Russell fosse arrivato secondo in campionato, sarebbe stato un gran risultato, ma se sei in testa al campionato dopo tre gran premi, hai ben 46 punti di vantaggio su Max Verstappen e nonostante questo gli finisci dietro, fa male”.