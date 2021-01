F1, Grosjean: "La mia carriera in F1 è finita"

In una chiacchierata concessa al quotidiano Ouest France, Romain Grosjean ha evidenziato come la sua carriera in Formula 1 sia da definirsi “totalmente chiusa”.

Ci sono già state proposte per la stagione 2022, ma il pilota francese non vuole partecipare ai Gran Premi senza un obiettivo importante. Ecco perchè allora, molto probabilmente firmerà un contratto in IndyCar oppure nel FIA WEC, categoria dove Peugeot potrebbe accoglierlo a braccia aperte per quello che riguarda il 2021.

Penso sia finita, anche perché non voglio tornare in Formula 1 solo per fare numero”, ha dichiarato il francese. “I posti buoni sono già tutti presi e intendo affrontare un campionato senza un pacchetto tecnico adeguato. Al momento non ha molto senso fare un passo indietro e cercare un sedile in Formula 1“.

“IndyCar e WEC sono due buone possibilità. La Indy è un campionato con tanti buoni piloti e se proprio devo essere sincero ammetto che lo sto guardando da abbastanza vicino. Ovviamente non c’è ancora nulla di concreto e la strada da percorrere è molto lunga. Sulla carta dovrei correre anche negli ovali e di questo dovrò parlarne con la mia famiglia. Non è una decisione semplice da prendere. Al contrario non avrei alcun dubbio sull’Endurance. Si tratta di una categoria che vorrei affrontare”.

OMNISPORT | 22-01-2021 11:20