F1, Grosjean torna in pista dopo l'incidente: "Volevo solo guidare"

Dopo lo spaventoso incidente con rogo nello scorso GP del Bahrain di F1, Romain Grosjean è tornato in pista nella IndyCar statunitense: “Preoccupazioni? No, volevo solo guidare – ha raccontato – nei primi giri, i muscoli non erano molto caldi, ma verso la fine tutto è migliorato, il che è un buon segno”.

Nel test, il pilota francese ha indossato un casco disegnato dai suoi tre figli, che indosserà anche nella prima gara della stagione negli Usa. Grosjean nel 2021 sarà un protagonista assoluto della competizione. Il pilota 34enne ha firmato un contratto col Dale Coyne Racing.

OMNISPORT | 24-02-2021 12:48