F1, Haas: Grosjean e Magnussen in lizza per un posto da terzo pilota

La Haas nel 2021 punterà su una coppia di piloti giovanissima e soprattutto esordiente, visto che Schumacher e Mazepin saranno effettivamente due rookie. Cambio strategico importante e deciso quello della scuderia statunitense che rinuncia all’esperienza del duo Grosjean-Magnussen. Entrambi hanno scelto strade differenti abbandonando la Formula Uno, con il francese che correrà in Indycar, mentre l’ex McLaren ha corso a Daytona.

Guenther Steiner ha però ammesso che la Haas è ufficialmente alla ricerca di un pilota di riserva, fondamentale specialmente nel periodo Covid, bisogna sempre avere qualcuno a disposizione nel caso dovesse esserci una defezione anche dell’ultim’ora. Ecco perchè la Hass avrebbe opzionato proprio Grosjean e Magnussen per ricoprire il ruolo di terzo pilota.

Non mi dispiacerebbe se fossero liberi – ha ammesso Steiner ad Autosport. Non ho ancora chiesto niente a loro, ma credo che siano felici di un eventuale ritorno. E’ vero, ci siamo separati, ma si può sempre continuare a lavorare insieme. Non erano ovviamente contenti della scelta per il 2021, ma non penso ci sia rancore”.

OMNISPORT | 10-02-2021 14:08