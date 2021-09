F1, Hakkinen: “Norris conquisterà presto la sua prima vittoria”

Tramite le colonne del suo blog personale, Mika Hakkinen ha difeso l’operato di Lando Norris durante l’ultimo Gran Premio di Russia, 15° prova del mondiale 2021 di Formula 1, sottolineando come l’inglese della McLaren abbia preso delle decisioni al limite solo per raggiungere la prima vittoria della carriera in Formula 1.

Secondo il finlandese ex McLaren, Norris ha mostrato velocità e talento per l’intera durata di gara, resistendo con brillantezza agli attacchi di Lewis Hamilton. Una gestione da vero campione che quasi certamente lo porterà ben presto a conquistare la prima vittoria della carriera in Formula 1.

“Norris ha guidato brillantemente per tutto il week-end di gara, conquistando la pole position in condizioni difficili e dominando la gara fino all’arrivo della pioggia”, ha affermato Mika Hakkinen. “Dopo aver concluso secondo in Italia, alle spalle del compagno di squadra Daniel Ricciardo, era percepibile la sua determinazione. A Sochi ha mostrato una gran voglia di vincere e nessuno dovrebbe giudicare la sua scelta di rimanere in pista con gomme slick. E’ facile criticare seduti dal proprio divano, ma vi assicuro che quando stai per cogliere la tua prima vittoria in Formula 1 sei obbligato a prendere delle decisioni difficili e soprattutto con grandi rischi”.

“Lando ha un gran controllo di vettura, particolarmente sul bagnato, quindi si è sentito sicuro di sè”, ha aggiunto. “Era pronto ad affrontare i rischi che si sarebbero presentati lungo il suo cammino. Non importa quello che pensa il team, visto che in condizioni di quel tipo l’ultima parola spetta sempre al pilota. Non nutro alcun dubbio sul fatto che la prima vittoria in Formula 1 non sia distante. Deve essere orgoglioso della performance messa in pista”.

OMNISPORT | 29-09-2021 12:08