F1, Hakkinen: "Russell può battere Hamilton"

12-01-2023 21:01

Il due volte campione del mondo di Formula 1 Mika Hakkinen scommette su George Russell per il futuro: “Ha una grande carriera alle sue spalle. Competizioni sui kart, tutte le altre categorie, e la sua conoscenza dei dati, la sua capacità di gestire la vettura in situazioni estreme… Sono sicuro che abbia tutto il potenziale per diventare un grande pilota, e per diventare campione del mondo”.

Secondo Hakkinen, Russell può compiere l’impresa e battere Lewis Hamilton: “Lewis è incredibile, ma se riuscirà a usare l’esperienza che ha in Mercedes, e l’esperienza che ha in generale in Formula 1, può mantenere Lewis dietro di sé”, sono le parole ripresa da F1world.