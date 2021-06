F1, Hamilton 2° salva un disastroso weekend per la Mercedes

Un weekend iniziato malissimo, con un venerdì disastroso, viene salvato però dalla zampata da campione del britannico Lewis Hamilton, che riesce ad agguantare il secondo posto nelle qualifiche del GP di Baku. L’impressione generale, stavolta, è che questo secondo posto valga come un pole, se non di più. Lewis è stato in grado di conquistare la prima fila grazie al crono di 1’41’’450.

La Mercedes, sia con Hamilton che con Bottas, ha sempre faticato a mandare in temperatura le gomme su un tracciato atipico come quello di Baku, ma oggi la storia, almeno con l’inglese, è cambiata. Il risultato positivo è arrivato grazie al cambio di configurazione aerodinamica rispetto a Bottas. Hamilton ha potuto beneficiare proprio della scia del finlandese nell’unico tentativo a disposizione, ma proprio durante il giro che gli ha regalato il secondo tempo ha a sua volta fornito la scia decisiva a Charles Leclerc, poi poleman. Ecco le parole del Campione del Mondo in carica:

“Il giro è stato buono ma sicuramente non ci aspettavamo questo risultato. Faticavamo enormemente, abbiamo sofferto per tutto il weekend, ma abbiamo mantenuto la calma e ci siamo messi in discussione senza mai gettare la spugna”.

Un ottimo risultato, anche alla luce della posizione del rivale Verstappen (3°), che domani sarà chiamato ad una gara d’attacco e pericolosa. A differenza di Monaco, poi, dove Lewis aveva ripreso la squadra, questa volta deve proprio elogiarla:

“Abbiamo cambiato molte cose in questi due giorni cercando di trovare il bilanciamento corretto. È stato molto difficile, ma alla fine ci siamo riusciti. Il lavoro che ha svolto il team tra una sessione e l’altra è stato fantastico. Sono davvero orgoglioso di tutti. Tutto il weekend è stato un po’ un disastro, almeno fino alle qualifiche. Aver ottenuto questo risultato è stato un enorme sollievo”.

Il sette volte campione del mondo ha spiegato nel dettaglio cosa non abbia funzionato sin dal venerdì:

“E’ abbastanza difficile cercare di far funzionare le gomme. Cercare di capire quali fossero le esigenze della macchina su questo tracciato è stata la più grande sfida che ho dovuto affrontare dopo tanto tempo. Il passo gara è decisamente migliore a quello sul giro secco. Non abbiamo capito il perché delle difficoltà sul giro singolo, ma spero che in gara potremo confermarci e lottare con gli altri”.

OMNISPORT | 05-06-2021 17:17