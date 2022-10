F1, Hamilton: "Ce l'ho messa tutta, domani lotteremo"

01-10-2022 17:36

Questa volta ci è andato davvero vicino. Ma Lewis Hamilton a Singapore non è riuscito a fare la pole position. Terzo tempo per l’inglese della Mercedes nelle qualifiche di Marina Bay, a soli 54 millesimi dal miglior crono della Ferrari di Charles Leclerc. In mezzo la Red Bull di Sergio Perez. Hamilton ha commentato così: “Ce l’ho messa tutta per fare la pole, pensavo che con un giro perfetto ce l’avrei potuta fare”.

“Mi è mancato un po’ di grip, ma sono davvero grato della seconda fila. Sono anche grato al team, stiamo continuando a spingere. Domani speriamo di fare ancora meglio – ha spiegato Hamilton -. Non sapevamo quanto saremmo stato vicini a Ferrari e Red Bull, ma che saremmo andati meglio rispetto a Monza sì. Perdere la pole per così poco brucia, ma va bene lo stesso perché lotteremo domani“.