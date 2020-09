F1, Hamilton: "Come fare tre gare in un giorno"

Lewis Hamilton ha parlato dopo la sua vittoria nella gara pazza del Mugello: “Le varie fasi non le ricordo, è tutto annebbiato nella mia testa, come fare tre gare in un giorno. E’ stata incredibilmente dura oggi. Le partenze sono state difficili ma questa pista è fenomenale. Ho faticato a tenere dietro Valtteri, lui è stato fenomenale per tutto il weekend. In tutte queste ripartenze ho dovuto tenere una concentrazione totale ed è stato davvero molto difficile”.

“Punti complicati? Le ripartenze hanno richiesto totale concentrazione. Ho dovuto gestire le gomme, ma poi con le varie interruzioni questo si è facilitato. Ho dovuto preoccuparmi solo perché Valtteri ci aveva avuto dei problemi. Quando ho avuto le gomme usate alla seconda ripartenza ho visto che Valtteri è andato ai box all’improvviso e mi sono trovato Daniel dietro, però lui era davvero sul pezzo. Cercava di rosicchiarmi dei decimi e io cercavo di allungare, ci sono rettilinei lunghi quindi devi evitare che prendano il DRS da dietro. Adoro questo tipo di gare e correre qui è pazzesco. Ottenere la 90esima vittoria è incredibile”.

OMNISPORT | 13-09-2020 18:11