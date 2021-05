F1, Hamilton felice per la crescita della Ferrari

Nelle prove libere di Barcellona, il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton si è piazzato davanti a tutti. Secondo classificato il compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Buona prova delle Ferrari, specialmente di Charles Leclerc: il monegasco ha ottenuto il terzo miglior tempo, aprendo così al meglio un weekend che potrebbe regalare una svolta stagionale dopo un inizio difficile. Solo ottavo Carlos Sainz con l’altra “Rossa”.

La crescita evidente della Ferrari ha stupito anche Lewis Hamilton: “È stato un ottimo inizio di weekend, il tracciato è meraviglioso e il bilanciamento della vettura si è rivelato ideale come nell’ultimo weekend di gara a Portimao. I distacchi sono minimi, ma siamo veloci. Adesso analizzeremo tutti i dati raccolti e poi prenderemo le nostre decisioni a livello di bilanciamento in vista delle prossime sessioni. Fa piacere riscontrare la crescita di Ferrari, McLaren e Alpine e non solo quella della Red Bull. Tutto ciò ci mette pressione. Per domani serve un assetto perfetto”.

Al termine delle prove libere, anche Bottas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stato un buon inizio, il feeling con la macchina non è stato male e questo è sempre un buon punto di partenza. Non ci sono stati grossi problemi di bilanciamento. Credo che con le gomme soft in ottica qualifiche avessimo qualche problema nel bilanciamento tra anteriore e posteriore, ma i gap saranno comunque risicati”.

OMNISPORT | 07-05-2021 18:17