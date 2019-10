F1, Hamilton furioso accusa Vettel e provoca la Ferrari

Lewis Hamilton è tornato sul Gran Premio del Messico vinto domenica in un'intervista a Sky: il pilota della Mercedes si è lamentato per il caos in partenza, in cui ha rischiato molto. "Gara davvero intensa, giornata difficile di lavoro. La partenza è stata folle. Vettel ha cercato di buttarmi fuori".

"Poi sono stato assalito come un siluro da Max, sapevo che prima o poi nella vita doveva capitarmi la volta in cui Max mi sarebbe venuto contro come un siluro e oggi è stata quella giornata. Mi sono quasi girato, sono andato sull’erba e ho cercato di raccogliere le forze, chiarirmi le idee e tornare in gara".

Sebastian Vettel in conferenza stampa ha risposto alle accuse di Hamilton così: "Ovviamente non era mia intenzione spingerlo fuori. Stavo solo cercando di sfruttare la scia di Leclerc e non l'ho visto".

Hamilton ha lodato la squadra per la vittoria: "Collettivamente abbiamo fatto un lavoro grandioso con tutto il team, proprio qui in Messico in una città incredibile, con tantissimo amore, tantissimo passione in questo posto bellissimo da parte della gente. L’abbiamo visto oggi nel giro di rientro e anche fuori sul podio, è ancora più speciale questa gara davanti a loro".

"Da un po’ di anni avevamo gare difficili qui e già venerdì e sabato eravamo comunque dietro a livello prestazionale, ma abbiamo fatto qualche cambiamento che doveva essere migliore in ottica gara e in effetti la macchina oggi era grandiosa".

Stuzzicato dalla stampa su quale sia il punto debole della Ferrari, Hamilton non si è certo nascosto e ha mandato una frecciata alla scuderia di Maranello: "Il punto debole? Diciamo che noi rispetto a loro sappiamo utilizzare meglio le strategie e si crea meno confusione tra i piloti".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 10:22