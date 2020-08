F1, Hamilton: "Grandissima giornata"

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria in Spagna. “Oggi è stata una giornata grandissima. Sono ammirato da quello che riesce a fare questa macchina. Giornata incredibile con sensazioni stupende ed è stato davvero sorprendente perché avevamo dei problemi con le gomme; la gestione invece oggi è stata molto buona. Siamo riusciti a comprendere bene quello che è successo lo scorso weekend e alla fine questo ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto quest’oggi”.

“Strategia? Ho studiato molto approfonditamente prima dell’inizio della gara, cercando di capire come usarle e quali scegliere. Questo mi ha permesso di capire come fare durare le gomme più degli altri. Sembrava possibile anche fare una sosta, ma alla fine la strategia che abbiamo utilizzato era giusta. Non c’era la necessità alla fine di montare una gomma soft. Ho chiesto al team di montare la media perché era la scelta più sicura. Devo ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica che in questi momenti stanno continuando a spingere e a lavorare”.

