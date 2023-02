F1, Hamilton lancia la sfida ai suoi avversari

Il pilota Mercedes, sette volte campione del mondo, ha tutte le intenzioni di tornare sul gradino più alto del podio.

08-02-2023 22:59

Il 2022 è stato alla fine l’anno peggiore della sua carriera. Ma adesso Lewis Hamilton vuole tornare in alto e intende farlo subito con una Mercedes, che si augura essere più competitiva rispetto a quella della passata stagione. Dopo la grande delusione di Abu Dhabi 2021, per la prima volta Hamilton non è riuscito a vincere nemmeno una gara nello scorso campionato.

Il sette volte iridato deve ancora conoscere la Mercedes W14, la vettura con cui disputerà il Mondiale 2023 assieme al sempre più competitivo George Russell. La prima occasione ci sarà nei test prestagionali in programma dal 23 al 25 febbraio in Bahrain, dove poi il 5 marzo si disputerà il primo gran premio di un campionato lungo ben 23 gare.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, Hamilton ha pubblicato un post molto interessante sui propri social, parlando anche di quando era bambino: “Mi ricordo benissimo quando ho visto il mio primo go-kart impacchettato in salotto. Lo vidi prima del previsto e perciò fui costretto a fingere di essere sorpreso davanti ai miei genitori quando mi chiamarono per scartare il regalo”.

Hamilton ha dunque aggiunto nel suo messaggio: “Dalla prima volta che l’ho guidato, mi sono sentito in completa simbiosi con il kart. Sapevo che quello era il mio destino. Sapevo di avere talento. Più talento e fame di chiunque altro. Quella fame c’era dal giorno zero e continua a esserci ancora oggi. Avevo fame allora, sono più affamato che mai adesso”.

Il sette volte iridato ha tutte le intenzioni di fare quello che non è mai successo a nessun altro, ovvero vincere otto titoli mondiali. Molto dipenderà dalla competitività della Mercedes, dato che la fame di Hamilton è ancora tanta. Il 2023 è poi per il momento anche il suo ultimo anno di contratto con le Frecce d’Argento.