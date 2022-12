F1, Hamilton: “Non c’è solo il Motorsport, ma mi piacerebbe lasciare al top”

23-12-2022 11:37

Lewis Hamilton ha detto molto del suo futuro ai microfoni di Bild, il quotidiano tedesco che lo ha rintracciato per un’intervista a tutto tondo.

Il suo contratto scade nel 2023 ma il 38enne tedesco ha tutte le intenzioni di guardare oltre sia sul fronte sportivo che non.

“Dopo i 30 anni ho capito che la Formula Uno non è più la mia priorità, lo era da bambino e lo era quando ho iniziato a correre ma col tempo ti rendi conto che ciò che ti resta sono i momenti con le persone a cui sei legato”. Questo modo di pensare non ha condizionato, però, il suo rendimento ed eccezion fatta per il 2022, la voglia di riscatto nella prossima stagione è ben presente. “Non abbiamo ancora parlato del rinnovo del contratto con Mercedes perché non abbiamo avuto tempo per farlo, io penso che anche in futuro rimarrò in questo mondo, ma al di là di questo il sogno di qualunque sportivo e pilota è quello di chiudere da Campione del Mondo (come fece Nico Rosberg nel 2016) ed io di sicuro non faccio eccezione”.