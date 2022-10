F1, Hamilton non ha perso la speranza: "Serve fortuna"

28-10-2022 09:26

Nel weekend si corre il Gran Premio del Messico, 20a e terzultima prova del Mondiale. Il titolo piloti e pure quello costruttori sono stati già “consegnati” ma Hamilton sta correndo per altri traguardi. Dal suo sbarco in Formula 1 (2007), ha sempre vinto almeno una gara in stagione. Quest’anno ha collezionato sette podi ma nessun successo.

“Non so se potrà succedere, devo lavorare per essere al meglio e per vincere servirà anche un po’ di fortuna contro una Red Bull che è davvero troppo forte. Però non perdiamo la speranza“, le sue parole nella conferenza stampa piloti. Hamilton ha già vinto il Gran Premio del Messico. In particolare, in due occasioni: 2016 e 2019. La terza vittoria lo renderebbe molto felice.