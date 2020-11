F1, Hamilton: "Non ho festeggiato molto"

Ancora una pole per Hamilton, ora a quota 98. Anche in Bahrain ha fatto il vuoto: “Non ho festeggiato granché il settimo titolo. Mi sono allenato per questa gara, cercando di tenere la testa sull’obiettivo. Questa è una continuazione di quanto siamo sempre riusciti a fare come team. Io stupisco loro e loro stupiscono me lavorando così duro ogni settimana”.

“Questa stagione è stata molto difficile per noi. Apprezzo tutto quello che fanno. Ci siamo goduti la sessione. Questo è il bello di questo lavoro, in questo caso anche con un po’ meno di pressione sulle spalle. Giro vicino alla perfezione? Question è sempre di piccoli margini. Siamo al limite, ci vuole giusto compromesso. Il giro è iniziato bene, potevo fare meglio Curva 1 e forse anche Curva 6. Potrei descriverti tutto il giro, c’è sempre qualcosina qua e la da guadagnare. Magari se facessi un altro giro migliorerei lì e perderei altrove”.

OMNISPORT | 28-11-2020 17:25