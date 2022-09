F1, Hamilton: "Non so cosa potremo fare a Singapore"

29-09-2022 14:01

Dopo tre anni, la Formula 1 è tornata a Singapore. Il GP del 2019 era stato teatro dell’ultima vittoria in carriera di Sebastian Vettel, con la Ferrari. Negli anni precedenti a trionfare era stata la Mercedes con Lewis Hamilton: “Sembra passata una vita. È sempre bello tornare a Marina Bay – così in conferenza stampa -. Nel 2018 feci una pole perfetta, uno dei miei migliori giri. Spero di provare di nuovo quella sensazione unica”.

Hamilton ha dubbi però sulla Mercedes attuale: “Non so cosa potremo fare. C’è un asfalto nuovo in alcuni punti del tracciato, spero che si saltelli meno rispetto al passato – ha precisato -. Confido che la vettura possa funzionare bene, ma molto dipenderà da buche e dossi. Non sappiamo ancora se la W13 saprà adattarsi nel migliore dei modi. Ma rispetto a Baku e Monaco abbiamo capito molti dei nostri problemi”.