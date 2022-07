F1, Hamilton non soddisfatto delle qualifiche

30-07-2022 19:39

Se Russell può festeggiare la prima pole in carriera, in casa Mercedes non può ritenersi soddisfatto Hamilton: “Perchè non sono andato bene? Il mio DRS non funzionava – spiega a Sky Sport – Se sono soddisfatto del mio sabato? No, sono settimo… Sicuramente faccio tanti complimenti al team ed a George per questo risultato. Penso sia la sua prima pole position, no? Un risultato sorprendente, ma meritato”.

Sulla gara, Hamilton non ha dubbi: “Cosa mi aspetto? Sarà dura. Siamo su un circuito nel quale sorpassare è complicato ma, come si suol dire, se la volontà c’è, c’è sempre un modo per fare bene. Nel mio caso, per rimontare”.