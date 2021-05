F1, Hamilton non soddisfatto nonostante il trionfo

Lewis Hamilton trionfa in Portogallo con la 97esima vittoria in carriera, consolidando il primo posto nella classifica dei piloti in Formula uno. Adesso sono 8 i punti di vantaggio sul rivale della Red Bull Max Verstappen. Nonostante il successo, il campione inglese non è totalmente soddisfatto.

Queste le dichiarazioni di Hamilton: “E’ stata una gara davvero difficile a livello fisico e mentale – ha spiegato dopo la gara a Sky -. Tenere tutto insieme, con questo vento, oggi era facile sbagliare. Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza e non ero per niente felice. Ho cercato di mettermi nel modo migliore possibile e poi ho sfruttato un errore di Max per attaccarlo e ci sono riuscito all’ultimo settore. Con Valtteri ho dovuto provare ad attaccarlo prima che le gomme fossero distrutte e sono riuscito a passarlo di precisione in Curva 1”.

Hamilton ha concluso parlando del prossimo GP di Spagna: “Dobbiamo subito sintonizzarci sulla prossima gara, non abbiamo troppo tempo per le analisi. Oggi comunque non tutto è stato perfetto: vedremo in quei settori dove possiamo migliorare cercando di replicare questo rendimento in pista. Abbiamo qualche giorno per riposarci, poi dovremo recuperare a livello fisico e focalizzarci subito sulla prossima gara. Ma sicuramente ci sono dei margini di miglioramento”.

OMNISPORT | 02-05-2021 18:42