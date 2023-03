F1, Hamilton prova a vedere il bicchiere mezzo pieno

Il britannico invita alla calma: "Mercedes difficile da guidare, ma servirà tempo per uscire da questa situazione".

17-03-2023 23:19

Non può pretendere la bacchetta magica Lewis Hamilton, dopo la batosta subita in Bahrain e il polverone sollevato dalle dichiarazioni del sette volte iridato.

Nelle PL di oggi la Mercedes ha presentato un paio di aggiornamenti utili sulle piccole cose, ma ininfluenti sulla sostanza, se è vero che il pilota britannico ha chiuso la sessione al sesto e all’undicesimo posto: “Dobbiamo lavorare sui dettagli e rendere questa macchina, che è difficile da guidare, più bilanciata; ho fatto fatica, ma dal programma di lavoro odierno possiamo ricavare alcuni insegnamenti. Tutti si stanno impegnando in fabbrica, ma ci vorrà tempo: ci vuole pazienza e fare intanto il massimo in pista, non è un problema che si risolverà in un solo giorno”.