F1, Hamilton: "Sembra che abbiamo fatto un piccolo passo avanti"

01-07-2022 19:37

Il venerdì di Silverstone si è chiuso con il secondo tempo dietro alla Ferrari di Carlos Sainz per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è soddisfatto: “È stata una buona giornata – le sue parole dopo le FP2 -. Avrei voluto girare di più stamattina, ma non si poteva stare fuori con le intermedie ed era troppo bagnato per le slick. Il nostro pomeriggio è stato veramente positivo”.

“La macchina rimbalza ancora parecchio. Non sempre sul rettilineo, ma in curva è dura – ha aggiunto Hamilton -. C’è ancora del lavoro da fare, ma sembra che abbiamo fatto un piccolo passo avanti. La maggior parte del nostro porpoising è dovuto alla rigidità della vettura”.