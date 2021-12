F1, Hamilton si inchina davanti alla pole di Verstappen: “Tempo imbattibile, ha meritato”

11-12-2021 15:33

Alla fine, dopo aver dominato le prove libere e il Q1, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, risultato questo che domani lo costringerà inevitabilmente a tentare il tutto per tutto per riacciuffare un Max Verstappen autore di un vero e proprio capolavoro in Q3.

“Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. Però sono andato piuttosto forte nel corso delle prove. Sono contendo di vedere tutto il pubblico qui e lo ringrazio” ha dichiarato a caldo Hamilton.

“Non potevamo rispondere al giro di Max, è stato fantastico. Ma siamo in una buona posizione. Voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani e che potremo fare una gran gara” ha proseguito l’inglese prima di commentare brevemente la sua prestazione generale nelle qualifiche.

“Nel primo giro ho perso tanto tempo a curva 5, ma il secondo è stato totalmente pulito. Non potevo andare più veloce. Non so se potevo preparare meglio le gomme, ma in ogni caso non potevo battere quel tempo. Ha meritato pienamente la pole” è stata la chiosa dell’iridato in carica.

