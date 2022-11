F1, Hamilton: "Sono felice di essere qui, ieri non è stato semplice"

12-11-2022 21:52

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha terminato in terza posizione l’ultima Sprint Race della stagione che si è corsa sul circuito di Interlagos, in Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022.

Queste le parole di Sir Hamilton appena conclusa la gara:

“Sono contentissimo di trovarmi qui anche se ieri non è stato semplice. Questo risultato lo dedico a tutti coloro che hanno lavorato come matti nel corso di questa stagione. Mi auguro di non soffrire troppo con il degrado delle gomme. Sarebbe bello vincere qui per il Brasile”.