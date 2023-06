F1, Hamilton: "Sul rinnovo fatti progressi"

Il sette volte campione del mondo: "Montreal è uno dei circuiti preferiti da tutti i piloti".

15-06-2023 21:41

In vista del GP di Montreal, Hamilton ha dichiarato in conferenza stampa: “Sette vittorie qui, cosa c’è di speciale a Montreal per me? Non so, ma è uno dei circuiti preferiti da tutti i piloti per la città, per l’energia e la pista che ha rettilinei lunghi ma anche tratti che lo fanno sembrare un kartodromo. E poi le forti frenate che sono state spesso un mio punto di forza”.

Le ambizioni Mercedes sono alte dopo Barcellona: “Abbiamo tanta fiducia e abbiamo fatto molti progressi. L’ultima gara ha regalato una bella atmosfera a tutto il team. C’è l’energia giusta in fabbrica ora, siamo nella direzione giusta. Arriviamo qui e non sappiamo se questa pista si rivelerà adatta alle caratteristiche della W14. Se faccio la danza della pioggia? Non credo sia necessario, perché pioverà quasi sicuramente“.

Infine, chiusura sul futuro: “Ho visto Toto Wolff diverse volte e abbiamo un gran rapporto, ma sul rinnovo non c’è altro da dire. Ci sono dei progressi, ma nulla di nuovo da aggiungere“.