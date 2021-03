F1, Hamilton: "Test? Non sono preoccupato, c'è stato un bell'incontro con Domenicali"

Lewis Hamilton e le Mercedes hanno faticato nei primi due giorni di test, ma il campione inglese è come al solito calmo e concentrato: “Non sono preoccupato. Preoccuparsi in un certo senso è solo perdere tempo. Bisogna lavorare per risolvere i problemi ed è quello che stiamo facendo a testa bassa”.

Per Hamilton la Red Bull è da temere: “E’ molto forte, non so dire chi sia il favorito per il Mondiale ma loro sembrano ok. Che motivazioni ci sono dopo sette mondiali? Migliorare è sempre un obiettivo, per me e per il team Mercedes”.

Il sette volte iridato ha parlato dell’incontro dei piloti con Stefano Domenicali, boss di Formula 1: “È stato un bell’incontro, abbiamo discusso di molte cose per migliorare il nostro mondo. E abbiamo parlato di progetti per includere le fasce emarginate, abbiamo parlato di diversità e integrazione, e siamo tutti d’accordo che andremo avanti su questo argomento”.

OMNISPORT | 14-03-2021 14:35