F1, Hamilton: "Verstappen favorito, ma punto a vincere"

04-11-2021 23:52

In vista del Messico, Lewis Hamilton non ha dubbi: “La Red Bull è sicuramente favorita, negli scorsi anni loro sono stati più veloci di noi ma il nostro obiettivo rimane comunque la vittoria. Altro scontro con Verstappen? Non voglio vincere il campionato in modo scorretto, cerco sempre di rispettare tutti puntando sulle mia abilità, la determinazione e il duro lavoro. Dobbiamo essere un esempio, i bambini ci guardano”.

“Dobbiamo affrontare il weekend al limite per ottenere il massimo – prosegue Hamilton -, non sarà facile. Ci sono tanti modi per perdere ma quello che veramente conta è dare sempre il massimo fino alla fine e lavorare duramente insieme al team”.

OMNISPORT