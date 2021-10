F1, Hamilton: "Verstappen? Non provo ostilità, gli stringerò la mano"

In un’intervista rilasciata ad ESPN, Lewis Hamilton ha voluto stemperare la tensione creata con Max Verstappen, specialmente dopo i contatti a Silverstone e Monza: “Non credo che le cose siano cambiate. E’ difficile, perché sei circondato da persone che mettono in primo piano scenari pieni di ostilità. Io e Max ci siamo visti ed incontrati dopo la gara, e cerco sempre di essere rispettoso, sia che si trovi davanti o dietro di me. Cerco sempre di surclassarlo, ma senza una particolare sensazione negativa. Ci siamo trovati anche di fronte agli steward – ha aggiunto – dove io ho dato la mia spiegazione dei fatti, e lui la sua. Dopo Silverstone l’ho anche chiamato: non per discutere, ma perché sono più “anziano” di lui. Era importante farlo per rompere il ghiaccio, anche se non ci sarei mai riuscito se avessi avuto 25 anni”.

Il 7 volte campione del mondo ha precisato su Verstappen: “Non provo alcuna ostilità nei suoi confronti, ritengo che sia un grande talento, e mi piace gareggiare contro di lui. Non importa se sia d’accordo o meno con quello che ha fatto, ho il controllo delle cose che faccio io. Qualsiasi cosa accada a fine anno, ci stringeremo la mano e ci daremo appuntamento al prossimo campionato”.

In conclusione, il pilota inglese della Mercedes ha risposto così sull’ipotesi di un possibile incidente con Verstappen all’ultima gara: “Non c’è alcun dubbio, non voglio vincere il titolo in quel modo. Se non riuscissi a vincere manterrei comunque la mia dignità. Non vorrei conquistate il mondiale in altri modi se non nel modo giusto. Amo competere e proseguo con l’obiettivo di aggiudicarmi il campionato, traguardo per il quale continuo ad allenarmi. Non posso dire che non mi sentirei deluso se non riuscissi a concretizzare questa vittoria – ha concluso – ma è pur vero che sono successe molte cose positive in questo mondiale, e spero che ne possano capitare ancora altre da qui in poi. Stiamo vivendo un anno spettacolare”.

OMNISPORT | 04-10-2021 12:11