F1, Hamilton: "Voglio correre ad Abu Dhabi"

Lewis Hamilton torna a parlare sui social dopo una settimana.Costretto a saltare il Gp di Sakhir (il secondo in Bahrain), il pilota inglese 7 volte Campione del Mondo iridato non sta più nella pelle all’idea di tornare in macchina. Nell’ultimo gran premio è stato degnamente sostituito da George Russell, il pilota scelto da Toto Wolf proprio per il dopo Hamilton. Se non fosse stato per un disastro ai Box, il giovane pilota avrebbe addirittura vinto la sua prima gara alla prima occasione utile.

Hamilton ha quindi espresso tutta la sua voglia con un posto sui social network: “È stata sicuramente una delle settimane più difficili che ho avuto – ha dichiarato il sette volte campione del mondo nel corso della diretta su Twitter – Mi sono concentrato sul mio recupero per rimettermi in forma e tornare in macchina e correre l’ultima gara ad Abu Dhabi. Oggi quando mi sono svegliato mi sentivo molto bene e ho fatto il mio primo allenamento dopo tempo. Voglio mandarvi un messaggio di positività e dirvi che sto bene. Grazie per tutti i messaggi e i video che mi avete mandato”.

OMNISPORT | 08-12-2020 21:36