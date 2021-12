Marko su Russell in Mercedes: "Vediamo se può infastidire Hamilton"

24-12-2021 17:27

La prossima stagione della F1 sarà ricca di cambiamenti sotto tutti i punti di vista. La rivoluzione del prossimo Mondiale sarà accompagnata anche da una griglia di partenza profondamente diversa rispetto al campionato che si è appena concluso. Uno dei maggiori stravolgimenti si è visto sui sedili Mercedes, con l’addio di Valtteri Bottas e l’ingresso dell’ex Williams, ma cresciuto nell’academy di Brackley, George Russell (aspettando quello che farà Hamilton?).

Discutendo dell’ormai ex alfiere della Williams, Helmut Marko non vede l’ora di vederlo all’opera sulla distanza su un mezzo competitivo per capire se potrà realmente impensierire Hamilton. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

“Per prima cosa dobbiamo vedere quanto è veramente veloce Russell. In qualifica quest’anno è stato molto bravo, ma nelle gare non ha spesso superato Nicholas Latifi. Quindi bisognerà vedere quanto è veloce in gara. Se eguaglia la velocità di Hamilton, potrebbe anche aiutare noi”.

OMNISPORT