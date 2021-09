F1, Helmut Marko: "Una buona partenza può bastare per vincere in Olanda"

Zandvoort è uno di quei tipi di circuiti nei quali la qualifica è la prima curva spesso decide l’intera gara. Pensiamo a Montecarlo o all’Hungaroring, ecco, il Gran Premio d’Olanda sarà una gara così. Dopo la pole position ottenuta da Max Verstappen, nonostante un problema al DRS nell’ultimo settore, è chiaramente l’alfiere olandese il grande favorito del gran premio.

Il consigliere Red Bull Helmut Marko, 72 anni da Graz, ha ammesso proprio questo nelle sue dichiarazioni:

“Il T3 di Max non è stato ideale, avrebbe potuto infatti avere un distacco di due o tre decimi. Ma è comunque andata bene. Una buona partenza dovrebbe essere abbastanza per conquistare la vittoria”. Poi una considerazione sul grande pubblico presente qui per supportare il beniamino di casa Verstappen: “Quello che ho visto è veramente ineguagliabile. Non ricordo di avere mai provato una simile atmosfera in Formula 1. Sono felice per i fan che Max sia stato in grado di rispettare le loro aspettative. E si sono comportati in maniera molto corretta anche con Hamilton. Tanto di cappello poi per la pista. Ora ovviamente tutti vogliono vedere una vittoria. Max si è approcciato alle qualifiche in maniera molto calma e professionale“.

OMNISPORT | 05-09-2021 13:29