F1, Hill: “L’esperienza sta aiutando Perez in Red Bull”

La crescita di Sergio Perez in Formula Uno è davvero sotto gli occhi di tutti. La velocità di ambientamenteto del pilota messicano alla sua nuova monoposto è davvero un fattore importante per la Red Bull che conta su di lui per conquistare punti determinanti nel campionato mondiale costruttori e per aiutare Max Verstappen a tenere a bada le Mercedes di Bottas e soprattutto Hamilton.

Ospite del podcast Formula Nation, Damon Hill ha parlato proprio della crescita che sta portando avanti Sergio Perez all’interno del box Red Bull, sottolineando come l’esperienza stia aiutando il messicano anche a reggere il confronto con il suo “pesante” compagno di squadra, Max Verstappen.

Secondo il britannico, Red Bull sta dedicando il massimo delle energie all’olandese, aspetto che ovviamente sta complicando e non poco la vita all’ex pilota della Racing Point che però non risente minimamente di questo aspetto, anzi.

“In Red Bull esiste una situazione abbastanza chiara e tutti quanti, Horner e Marko compresi, sono devoti a Max Verstappen”, ha dichiarato l’ex pilota inglese. “E’ abbastanza difficile lavorare in una simile atmosfera e sentirsi a proprio agio. Allo stesso tempo, però, ritengo che Checo abbia la giusta esperienza per gestire al meglio questa situazione. Storicamente è difficile trovare una squadra che ha dedicato lo stesso tipo di energia a entrambi i piloti. In Mercedes ad esempio Rosberg e Hamilton sono arrivati a litigare per i meccanici. Si tratta di dinamiche complesse, molto difficili da gestire, soprattutto i team principal”.

OMNISPORT | 14-06-2021 12:59