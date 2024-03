F1, Horner: bufera per il post dedicato a Geri Halliwell, intanto lei appare da sola a Londra

I social non gradiscono la dedica romantica del boss della Red Bull alla moglie per la festa della mamma. L’ex Spice Girl appare sorridente in bianco alle celebrazioni del Commonwealth Day

11-03-2024 17:32

Il Chris Horner marito innamorato non convince l’opinione pubblica britannica: il post dedicato su Instagram alla moglie Geri Halliwell per la festa della mamma finisce per scatenare una nuova bufera sul boss della Red Bull, accusato sostanzialmente di fare scena. Intanto dopo aver lasciato Gedda l’ex Spice Girl è apparsa in pubblico a Londra per le celebrazioni del Commonwealth Day.

F1, il post su Instagram di Horner per Geri Halliwell

Un post di sincera gratitudine coniugale o una mossa per provare a recuperare consenso sul piano mediatico? La dedica di Chris Horner alla moglie Geri Halliwell per la festa della mamma – in Gran Bretagna si festeggiava ieri – non convince l’opionione pubblica britannica: per molti, le foto e le parole pubblicate dal boss della Red Bull su Instagram sono state solo un tentativo di riabilitarsi e rilanciare l’immagine di una famiglia unita, dopo lo scoppio dello scandalo dovuto alle accuse di molestie piovute su Horner da parte di una dipendente della Red Bull.

F1, Horner nella bufera per la dedica a Geri Halliwell

“Felice Festa della Mamma” ha scritto Horner nel post che conteneva tre foto, due di Geri Halliwell con i figli, una della madre dello stesso dirigente. “Apprezzo tanto le madri della nostra famiglia – si legge ancora – per tutto quello che fanno. Siamo sempre grati, oggi e per sempre”. Parole che all’opinione pubblica britannica sono apparse come false. “Certo, che periodo straordinario per mostrare la tua gratitudine!”, ironizza un follower. “Triste, molto triste. Prova a portarle rispetto”, aggiunge un altro. “Post strategico, potevi risparmiartelo”, si legge ancora. Molti i follower che danno a Horner lo stesso consiglio: “Errore madornale lasciare i commenti al post aperti!”.

F1, Geri Halliwell da sola in pubblico a Londra

Intanto Geri Halliwell è apparsa in pubblico a Londra, in occasione della messa ufficiale per il Commonwealth Day, all’abbazia di Westminster. L’ex Spice Girls è stata immortalata dai paparazzi in un elegantissimo e candido outfit bianco, serena e sorridente, riscuotendo i commenti positivi del pubblico britannico sui social media. Un tentativo che pare più riuscito, rispetto a quello del marito, di spegnere le polemiche.