F1, Horner consiglia Vettel: "Sarebbe un ottimo manager di piloti"

21-12-2022 19:32

Il team principal della Red Bull Chris Horner ha individuato per l’ex iridato Sebastian Vettel, che ha appena appeso il casco al chiodo dopo il biennio difficile alla Aston Martin, la figura professionale che per attitudine e leadership potrebbe ricoprire, ove ritornasse nel ‘Circus’: Lui è ormai una sorta di consulente per la maggioranza dei suoi colleghi” spiega alla testata racingnews365.com “Sa valorizzare al meglio e portare al successo le persone; potrebbe diventare un buon manager di piloti. Ha dalla sua la dote di saper riuscire in qualsiasi settore voglia lavorare, o dare un contributo”.

Il pilota tedesco è il terzo per vittorie (53) dietro a Hamilton e a Schumacher e ha firmato una serie vincente con la Red Bulla tra il 2010 e il 2014.