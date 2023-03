F1, Horner ne è sicuro: "La Mercedes senza Hamilton sarebbe messa male"

Il team principal della Red Bull ha punzecchiato le Frecce d'Argento sul futuro del team senza il sette volte iridato.

01-03-2023 21:04

L’attesa per il Mondiale 2023 di Formula 1 è ormai terminata. Tra poche ore ci sarà infatti il primo atteso gran premio della stagione in Bahrain, dove la Red Bull si presenta come favorita sia per i titoli vinti l’anno scorso che per le prestazioni mostrate durante la tre giorni di test invernale. Christian Horner si gode il momento per la forza della RB-19 e di Max Verstappen.

Nella passata stagione il titolo è arrivato con quattro gare d’anticipo, mentre nel 2021 la Red Bull ha vinto grazie al sorpasso all’ultimo giro dell’ultima gara dello stesso Verstappen su Lewis Hamilton al termine di una lotta estenuante con la Mercedes. Proprio, sulle Frecce d’Argento il team principal Horner ha espresso in un modo molto colorito la sua opinione.

In un episodio dell’ultima stagione della serie ‘Drive to Survive’, in onda su Netflix, Horner ha infatti punzecchiato la Mercedes: “Se Lewis si ritira la Mercedes è nella m…. Nel momento in cui lui non correrà più chi prenderanno? Non credo troveranno un pilota altrettanto valido e quindi il giorno in cui deciderà di dedicarsi ad altro e riposarsi, loro si ritroveranno in difficoltà”.

Queste frasi del team principal della Red Bull risalgono al GP del Canada dello scorso giugno, con Horner che aveva poi aggiunto: “Nel 2022 stanno facendo un macello, quindi penso proprio che senza di lui, che è il pilota più esperto al momento nel team, sarà difficile per loro ottenere risultati soddisfacenti”. Parole pesanti così sulla Mercedes.

Un messaggio neanche tanto velato nei confronti di Toto Wolff, con cui nel campionato 2021 il clima è stato davvero difficile, data la lotta per il titolo fino all’ultimo fra Verstappen e Hamilton.