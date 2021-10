F1, Horner: "Per Verstappen fondamentale la partenza"

Weekend particolarmente difficile per la Red Bull, ma che nella giornata di oggi è stato comunque in grado di limitare i danni col secondo posto di Verstappen e il sesto di Sergio Perez. Queste le parole del team principal Chris Horner al sito ufficiale della Red Bull:

“I ragazzi hanno fatto dei grandi passi in avanti durante la notte e hanno risolto alcuni problemi su cui dovevamo lavorare. Credo che tutta la squadra di ingegneri, sia in pista che in fabbrica a Milton Keynes, abbiano fatto un grande lavoro per portarci fin dove siamo ora, sperando di essere in una forma ancora migliore domani […] Verstappen si è qualificato in terza posizione, ma partirà dalla seconda, per cui è di vitale importanza per lui fare una buona partenza per cercare di mettersi subito davanti a Bottas, perché sembra che Hamilton non sia mai stato così veloce come su questa pista quest’anno, quindi tornerà davanti molto in fretta […] I tempi di Checo (Perez, ndr) su gomma usata e sulla media erano molto buoni, ma l’ultimo tentativo sulla gomma nuova non ha pagato. La strategia che abbiamo scelto per lui domani dovrebbe permettergli di risalire la classifica. Crediamo di poter essere più vicini alle Mercedes domani rispetto alla qualifica, quindi continuiamo a lavorare per azzeccare la strategia, cercheremo di conquistare il massimo dei punti possibili con entrambi i piloti”.

