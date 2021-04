F1, Horner: “Perez avrà altre chance per fare bene”

Il mezzo passo falso di Imola va subito dimenticato. Christian Horner infatti ha voluto spezzare una lancia a favore di Sergio Perez, evidenziando come il messicano, tralasciando il caos della domenica, abbia condotto un week-end veloce, lineare e con un passo abbastanza simile a quello di Max Verstappen, vincitore del Gp.

Secondo il Manager inglese, il pilota messicano sta riuscendo ad adattarsi alla vettura con una velocità quasi sorprendente, aspetto che quasi certamente gli permetterà di essere competitivo già a partire dal round di Portimao in programma tra sette giorni.

Non dobbiamo mai dimenticare che Checo ha concluso ad Imola la sua seconda gara con noi”, ha affermato il Team Principal della Red Bull. “La vettura che sta guidando è molto diversa rispetto a quelle a cui era abituato finora. Ha fatto un grande lavoro sabato per arrivare in prima fila, arrivando molto vicino alla pole position, e penso che abbia la possibilità di concludere delle splendide gare nel prossimo futuro”.

“Il suo ritmo con aria pulita era davvero buono”, ha proseguito. “È difficile prendere positivamente il risultato per lui perché avremmo potuto guadagnare alcuni punti sulla Mercedes, ma aveva un buon passo e ha ancora molta strada da fare. Siamo ottimisti e convinti che Checo possa darci una gran mano”.

26-04-2021