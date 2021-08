F1, Horner rivela il motivo della competitività della Red Bull

Prima di tuffarsi a capofitto nella seconda parte di stagione, molti in Formula Uno hanno provveduto a tracciare un bilancio dei primi undici Gran Premi disputati in questo 2021.

Anche in casa Red Bull, grazie a Christian Horner, si è ragionato su quanto fatto finora e sugli (eccellenti) risultati ottenuti.

In merito a quest’ultimi, il team principal della scuderia austriaca è parso molto soddisfatto e ha spigato come tutto sia frutto dell’ottimo lavoro svolto dai componenti del team nei mesi scorsi per risolvere i vari problemi che frenavano la monoposto in precedenza.

“Sono molto soddisfatto dell’operato del mio team” ha detto Horner.

“Durante l’inverno abbiamo ritrovato la giusta correlazione tra i dati delle simulazioni e quelli derivanti dalla pista. Siamo riusciti a capire e risolvere i problemi del pacchetto tecnico dello scorso anno. Li abbiamo affrontati nel modo corretto, trovando le giuste contromisure. Ritengo che proprio questo sia stato, almeno finora, l’elemento chiave di questa stagione” ha rivelato deciso il dirigente britannico.

OMNISPORT | 20-08-2021 13:26