F1, Horner: “Scambio Russell-Bottas? Mi sorprenderebbe”

Durante un’intervista concessa al quotidiano The Indipendent, Christian Horner TP di Red Bull, ha categoricamente escluso uno switch a stagione in corso tra Valtteri Bottas e George Russell, sottolineando come la figura del finlandese sia perfetta all’interno della Mercedes.

Secondo il Team Principal anzi, Bottas ha rispettato le aspettative della scuderia Campione del Mondo fino ad oggi, regalando alla squadra punti importanti per il costruttori. Una condizione da non sottovalutare che, probabilmente, gli permetterà di salvare il sedile fino alla fine della stagione.

Mi sorprenderebbe uno scambio di questo tipo a metà stagione”, ha affermato Christian Horner. “Negli ultimi anni Bottas ha sempre offerto alla Mercedes ciò di cui il team aveva bisogno. Si è dimostrato veloce e affidabile con la miglior monoposto dello schieramento, regalando punti importanti alla squadra per il titolo costruttori. Al momento sono nella condizione ideale per la gestione della line-up, quindi questa voce è abbastanza curiosa”.

OMNISPORT | 06-05-2021 10:55