F1, Hulkengerg dà ancora qualche chance alla Mercedes

Non tutto è ancora perduto per le “Frecce d’Argento”, almeno stando a quanto dichiarato da Nico Hulkenberg.

Il tedesco, terzo pilota dell’Aston Martin questa stagione, ha sostenuto infatti che in casa Mercedes abbiano ancora qualche cartuccia da sparare prima di chiamarsi definitivamente fuori dalla lotta per il titolo.

“Red Bull, al momento, può contare sulla monoposto più veloce all’interno dello schieramento di partenza”, ha affermato Hulkenberg.

“I ruoli si sono invertiti rispetto allo scorso anno perché Mercedes ha dovuto apportare più cambiamenti alla vettura a causa delle modifiche regolamentari introdotte alla fine dello scorso anno. Però, in tutta onesta, non credo in una resa da parte loro. Sono certo che hanno ancora del margine di sviluppo da spendere nelle prossime settimane. Apporteranno delle modifiche alla vettura per recuperare il gap” ha detto il tedesco ai microfoni della RTL.

OMNISPORT | 09-07-2021 22:55