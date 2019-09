Formula 1, il Gp di Russia a Sochi. La diretta-live

GP RUSSIA diretta live (53 giri): 1. Vettel; 2. Leclerc; 3. Hamilton; 4. Sainz; 5. Bottas

RIPARTITI! Vettel controlla Leclerc che gli copre le spalle da Hamilton

giro 3: la Safety car rientra alla fine di questo terzo giro

Grosjean intanto è fuori, andato a muro dopo la toccata con Ricciardo che invece è rimasto in pista con la gomma sgonfia, già fatto il pit stop

giro 2: la partenza è andata così: grande partenza di Vettel che ha bruciato Hamilton al via e poi ha preso la scia di Leclerc e lo ha passato in frenata. Intanto male le Mercedes che hanno pagato la gomma media, Sainz infatti ha superato Bottas ed ora è 4°

giro 1: INCIDENTE AL VIA Grosjean-Ricciardo, entra la SAFETY CAR in pista!

PARTITI!!! Che partenza di Vettel che brucia prima Hamilton e poi Leclerc!!! Due Ferrari in testa!

Comincia il giro di formazione, tra poco sarà bagarre!

Solo 5 minuti e poi sarà partenza con Leclerc al palo a cercare un’altra vittoria, con lui Hamilton che non vince da un po’ e non vuole stare troppo a digiuno e poi Vettel che è tornato a vincere e muore dalla voglia di concedere il bis

Mario Isola (Pirelli): “Sicuramente le Mercedes hanno la strategia più flessibile ma non è detto che la Ferrari sarà penalizzata dalla scelta della gomme morbida in partenza”

Il duello tra Mercedes e Ferrari si combatte anche e soprattutto al muretto. Strategie diverse. Leclerc e Vettel partono con gomme rosse morbide per andar via in partenza e fare un pit stop verosimilmente nella prima parte di gara. Hamilton e Bottas invece partiranno con gomme gialle medie, provando a resistere in avvio e l’overcut quando le rosse si fermeranno, comunque avere gomme più fresche nel finale di gara. Vedremo…

Trenta minuti allo spegnimento dei semafori, ricordiamo che con il tasto “AGGIORNA” in alto potete vedere gli aggiornamenti in tempo reale, oppure se siete al pc potete usare anche il classico tasto F5

Le monoposto stanno lasciando la pit lane per entrare in pista e schierarsi sulla griglia di partenza

Manca meno di un’ora al via del GP di Russia, questa la griglia di partenza con Verstappen, quarto in qualifica, retrocesso di 5 posizioni per sostituzione del cambio, stessa sorte per Gasly.

PRIMA FILA

Charles Leclerc – Ferrari in 1:31.628

Lewis Hamilton – Mercedes 1:32.030

SECONDA FILA

Sebastian Vettel – Ferrari 1:32.053

Valtteri Bottas – Mercedes 1:32.632

TERZA FILA

Carlos Sainz – McLaren 1:33.222

Nico Hulkenber – Renault 1:33.289

QUARTA FILA

Lando Norris – McLaren 1:33.301

Romain Grosjean – Haas 1:33.517

QUINTA FILA

Max Verstappen – Red Bull 1:32.310 (5 posizioni di penalità)

Daniel Ricciardo – Renault 1:33.661

SESTA FILA

Sergio Perez – Racing Point

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Racing

SETTIMA FILA

Kevin Magnussen – Haas

Lance Stroll – Racing Point

OTTAVA FILA

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo Racing

Pierre Gasly – Toro Rosso (5 posizioni di penalità)

NONA FILA

George Russell – Williams

Robert Kubica – Williams

DECIMA FILA

Alexander Albon – Red Bull

Daniil Kvyat – Toro Rosso

Amici di Virgilio Sport buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Russia di F1. La Ferrari corre per il poker dopo quello calato in qualifica da Charles Leclerc autore della quarta pole position di fila, come lui in rosso solo Schumacher. Il monegasco proverà a tornare sul gradino più alto del podio dopo aver dovuto lasciare la scena, non senza polemica, al ritorno alla vittoria di Sebastian Vettel a Singapore. Il tedesco scatterà dalla terza piazza. In mezzo la Mercedes del leader del Mondiale, Lewis Hamilton in prima fila e che partirà con gomme medie a differenza dei ferraristi su mescola morbida. Chiude la seconda fila l’altra Mercedes di Bottas, che guadagna una posizione grazie alla penalità di Verstappen che dovrà inseguire dalla nona casella. Terza fila per la McLaren di Sainz e per la Renault di Hulkenberg. Scatterà in dodicesima posizione un positivo Antonio Giovinazzi, che ancora una volta ha battuto l’altra Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

F1 2019, situazione in classifica piloti e costruttori

La classifica piloti della F1 2019 dice che Lewis Hamilton resta nettamente al primo posto nonostante la non buona prestazione di Singapore. L’anglo-caraibico ha totalizzato fin qui 296 punti frutto soprattutto di 12 podi su 15 gran premi in calendario disputati finora, con 8 vittorie. Non vince dal gp d’Ungheria e sembra essersi messo in una posizione attendista: cerca di amministrare l’enorme vantaggio per arrivare comodamente al suo sesto titolo mondiale. Al secondo posto della classifica c’è il suo compagno di scuderia alla Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas con 231 punti che non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. Al terzo posto a quota 200 Max Verstappen su Red Bull e il baby fenomeno di casa Ferrari Charles Leclerc che, grazie a due vittorie ed un secondo posto negli ultimi 3 gp è risalito in classifica arrivando sul podio mondiale. Quinto in classifica l’altro ferrarista Seb Vettel con 194 punti che si è rilanciato grazie alla vittoria di Singapore, a ridosso di Max Verstappen.

Nella classifica costruttori ovviamente domina la Mercedes con 527 punti, seguita dalla Ferrari con 394 punti e dalla Red Bull con 296. Staccatissime le altre scuderie. Le ex grandi McLaren e Renault hanno accumulato rispettivamente 89 e 67 punti, sempre più imbarazzante l’ultimo posto della Williams con 1 punto solo.

Le caratteristiche del circuito di Sochi in Russia

Il circuito di Sochi è situato nella omonima cittadina russa sul Mar Nero. Ha una lunghezza di 5.848 metri con 12 curve a destra e 6 a sinistra. In tutto sono previsti 53 giri. E’ un circuito cittadino quindi caratterizzato da curve lente ma ci sono tratti di rettilineo molto lunghi in cui le auto possono sprigionare tutta le loro potenza. Importante quindi sia le prestazioni di velocità pura sia quelle collegate alla aerodinamica. Il circuito è un mix di velocità e tecnica: il primo settore è il più veloce, con un rettilineo lunghissimo; il terzo settore invece è molto tecnico e pieno di curve a 90°: qui occorre avere una perfetta trazione in uscita, freni stabile e una direzionalità precisa per fare la differenza. Occhio anche ai consumi di gomme e parti aerodinamiche perché nel terzo segmento tra svolte e cordoli le sollecitazioni saranno massime. Oltre al rettilineo in cui la Ferrari può effettivamente andare a mille, c’è la temutissima curva 3 che si percorre in costante accelerazione e si conclude con una staccata estremamente impegnativa. Opportunità di sorpasso e di tratti di velocità pura ce ne sono per cui questo è un altro tracciato in cui la Ferrari potrebbe competere alla pari con la Mercedes.

VIRGILIO SPORT | 29-09-2019 12:00